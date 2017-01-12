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Донецька фільтрувальна станція не була відремонтована через російську сторону - П.Жебрівський

Донецька фільтрувальна станція не була відремонтована через російську сторону - П.Жебрівський

Київ • УНН

 • 9184 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Ремонтних робіт по відновленню ліній електропередач в Донецькій фільтрувальної станції не було. Головна причина - російська сторона в СЦКК (Спільний центр з контролю та координації - ред.) не надала гарантій по припиненню вогню. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі голови ВЦА Донеччини Павла Жебрівського.

Хоча, як повідомили у прес-службі, українська сторона ще зранку надала у письмовому вигляді лист про те, що надає гарантії дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, що за словами П.Жебрівського, учора вечері бойовики знову обстріляли Авдіївку.

"В район кар’єру «прилетіло» щонайменше 8 снарядів 152 калібру. Вибухами пошкоджено одну з ліній електропередач і знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Зранку наші фахівці виїхали на огляд місця, щоб встановити масштаб пошкоджень. Проте, власне ремонтна бригада зможе виїхати на об’єкт лише після письмової гарантії припинення вогню з російського боку", - написав П.Жебрівський у Facebook.

Українські Національні Новини

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