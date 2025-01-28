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Донетчина под обстрелом оккупантов: один человек погиб, еще четверо - ранены

Киев  •  УНН

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, четверо ранены. В Покровске и Константиновке повреждены жилые дома, гаражи и автомобили.

Армия рф продолжает атаковать Донецкую область, по меньшей мере один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - сообщил Филашкин.

Детали

По словам главы ОВА, в Покровске россияне убили 1 человека и ранили 2, повредили автомобиль.

В Константиновке 2 человека получили ранения, повреждены 2 многоэтажки, 9 гаражей и автомобиль.

В Донецкой области войска рф убили двух человек, в Покровске попали по авто почты и ранили водителя28.01.25, 12:53 • 20280 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
donetskДонецк

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