Донетчина под обстрелом оккупантов: один человек погиб, еще четверо - ранены
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, четверо ранены. В Покровске и Константиновке повреждены жилые дома, гаражи и автомобили.
Армия рф продолжает атаковать Донецкую область, по меньшей мере один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"По меньшей мере 1 человек погиб и 4 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - сообщил Филашкин.
Детали
По словам главы ОВА, в Покровске россияне убили 1 человека и ранили 2, повредили автомобиль.
В Константиновке 2 человека получили ранения, повреждены 2 многоэтажки, 9 гаражей и автомобиль.
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