Донеччина під обстрілом окупантів: одна людина загинула, ще четверо - поранені

Армія рф продовжує атакувати Донеччину, щонайменше одна людина загинула і четверо поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - повідомив Філашкін.

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За словами голови ОВА, у Покровську росіяни вбили 1 людину і поранили 2, пошкодили автомобіль.

У Костянтинівці 2 людини отримали поранення, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 9 гаражів і автомобіль.

На Донеччині війська рф вбили двох людей, у Покровську поцілили по авто пошти і поранили водія