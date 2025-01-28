Донеччина під обстрілом окупантів: одна людина загинула, ще четверо - поранені
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, четверо поранені. У Покровську та Костянтинівці пошкоджено житлові будинки, гаражі та автомобілі.
Армія рф продовжує атакувати Донеччину, щонайменше одна людина загинула і четверо поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Щонайменше 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - повідомив Філашкін.
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За словами голови ОВА, у Покровську росіяни вбили 1 людину і поранили 2, пошкодили автомобіль.
У Костянтинівці 2 людини отримали поранення, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 9 гаражів і автомобіль.
На Донеччині війська рф вбили двох людей, у Покровську поцілили по авто пошти і поранили водія28.01.25, 12:53 • 26758 переглядiв