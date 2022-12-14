Донецкую область враг продолжил обстреливать в центре и на севере: глава ОВА показал последствия

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ночью и утром россияне стреляли в центре и на севере Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в среду, 14 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 14 декабря такова:

  • На Донецком направлении без жертв, но есть разрушение. После полуночи россияне нанесли удар с С-300 по Кураховому и обстреляли Кураховку — повреждены 2 дома и здание предприятия. Под артиллерийским огнем — Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Красногоровке — прямое попадание в здание.
  • На Горловском направлении — интенсивные обстрелы Соледарской громады: в Парасковеевке поврежден детсад, 4 дома и помещения предприятия; также в общине под обстрелами Яковлевка, Бахмутское и Раздолевка. Зафиксированы прилеты в окрестностях Торецкой и Часовоярской громад. Без пострадавших.
  • На Лисичанском направлении более 30 снарядов россияне выстреляли по Торскому и Заречному Лиманской громады. Информация о пострадавших не поступала.

Он подчеркнул, что все российские преступления тщательно документируют.

Дополнение

В Донецкой области российские оккупанты за сутки ранили двух гражданских.

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