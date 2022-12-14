Донеччина: російські окупанти за добу поранили двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак двоє цивільних отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
Цитата
"За 13 грудня стало відомо про 2 мирних жителів Донеччини, поранених росіянами: у Гірнику та Кліщіївці", - написав він в Тelegram.
Деталі
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1255 цивільних, ще 2738 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Краматорськ на Донеччині знову опинився під ворожим ударом. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, окупанти 13 грудня пообіді влучили у промзону та корпус інституту.