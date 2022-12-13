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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Краматорськ знову зазнав ворожого удару: окупанти влучили у промзону та корпус інституту

Краматорськ знову зазнав ворожого удару: окупанти влучили у промзону та корпус інституту

Київ • УНН

 • 1284883 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Краматорськ на Донеччині знову опинився під ворожим ударом. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, окупанти влучили у промзону та корпус інституту, передає УНН.

Цитата

"Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити", - написав Кириленко.

Додамо

За його словами, кожного дня росіяни цинічно атакують цивільних на Донеччині — діють, як справжні терористи.

"У небезпеці — кожен, хто досі залишається в області", - резюмував Кириленко.

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