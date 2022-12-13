Краматорськ знову зазнав ворожого удару: окупанти влучили у промзону та корпус інституту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Краматорськ на Донеччині знову опинився під ворожим ударом. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, окупанти влучили у промзону та корпус інституту, передає УНН.
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"Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити", - написав Кириленко.
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За його словами, кожного дня росіяни цинічно атакують цивільних на Донеччині — діють, як справжні терористи.
"У небезпеці — кожен, хто досі залишається в області", - резюмував Кириленко.
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