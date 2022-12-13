Краматорск снова оказался под вражеским ударом: оккупанты попали в промзону и корпус института
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Краматорск в Донецкой области снова оказался под вражеским ударом. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, оккупанты попали в промзону и корпус института, передает УНН.
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"Россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить", - написал Кириленко.
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По его словам, каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области — действуют, как настоящие террористы.
"В опасности — каждый, кто до сих пор остается в области", – резюмировал Кириленко.
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