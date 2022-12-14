Донецкая область: российские оккупанты за сутки ранили двух гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак двое гражданских получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
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"За 13 декабря стало известно о 2 мирных жителях Донецкой области, раненых россиянами: в Горняке и Клещеевке", - написал он в Telegram.
Детали
Отметим, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1255 гражданских, еще 2738 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Краматорск в Донецкой области снова оказался под вражеским ударом. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, оккупанты 13 декабря после обеда попали в промзону и корпус института.