Донеччину ворог продовжив обстрілювати у центрі та на півночі: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вночі та вранці росіяни стріляли у центрі та на півночі Донеччини, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 14 грудня така:
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- На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Після півночі росіяни завдали удару з С-300 по Кураховому та обстріляли Курахівку — пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучання у будинок.
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- На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, 4 будинки та приміщення підприємства; також у громаді під обстрілами Яковлівка, Бахмутське і Роздолівка. Зафіксовано прильоти на околицях Торецької і Часовоярської громад. Без постраждалих.
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- На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни вистріляли по Торському і Зарічному Лиманської громади. Інформація про постраждалих не надходила.
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Він наголосив, що усі російські злочини ретельно документують.
Доповнення
У Донецькій області російські окупанти за добу поранили двох цивільних.