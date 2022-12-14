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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 12339 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Донеччину ворог продовжив обстрілювати у центрі та на півночі: голова ОВА показав наслідки

Донеччину ворог продовжив обстрілювати у центрі та на півночі: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 494669 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вночі та вранці росіяни стріляли у центрі та на півночі Донеччини, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 14 грудня, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 14 грудня така:

  • На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Після півночі росіяни завдали удару з С-300 по Кураховому та обстріляли Курахівку — пошкоджено 2 будинки та будівля підприємства. Під артилерійським вогнем — Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка. У Красногорівці — пряме влучання у будинок.
  • На Горлівському напрямку — інтенсивні обстріли Соледарської громади: у Парасковіївці пошкоджено дитсадок, 4 будинки та приміщення підприємства; також у громаді під обстрілами Яковлівка, Бахмутське і Роздолівка. Зафіксовано прильоти на околицях Торецької і Часовоярської громад. Без постраждалих.
  • На Лисичанському напрямку понад 30 снарядів росіяни вистріляли по Торському і Зарічному Лиманської громади. Інформація про постраждалих не надходила.

Він наголосив, що усі російські злочини ретельно документують.

Доповнення

У Донецькій області російські окупанти за добу поранили двох цивільних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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