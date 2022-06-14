Донецкая область: враг ночью нанес удар сверхзвуковой ракетой по Доброполью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты за прошлые сутки обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, убили и ранили мирных жителей. Враг ударил крылатыми ракетами, реактивными системами "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерией, танками, сообщили в полиции области, пишет УНН.
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"Ночью от ракетного удара пострадало Доброполье. Россияне выпустили по городу сверхзвуковую крылату противокорабельную ракету Х-22 "Буря" воздушного базирования большой дальности. Взрывную волну почувствовали соседние города", - говорится в сообщении.
Детали
Трижды враг ударил по Авдеевке "Градами" с магниевыми зажигательными элементами.
Под огнем 13 июня в целом оказались Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Тоненькое, Новоселовка Первая, Нетайлово, Кураховка, Нью-Йорк. Во всех случаях российские войска били по жилому сектору и гражданским людям.
Разрушений претерпели еще 60 гражданских объектов - 40 жилых домов (из них 9 многоквартирных), склад гуманитарной помощи, школа, центр первичной медицинской помощи, детский сад, стадион, стоматология, гостиница, кафе, магазины, гаражи и хозяйственные постройки.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
13 июня россияне убили еще 3 мирных жителей Донецкой области, еще 5 человек получили ранения.