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Донеччина: ворог вночі завдав удар надзвуковою ракетою по Добропіллю

Донеччина: ворог вночі завдав удар надзвуковою ракетою по Добропіллю

Київ • УНН

 • 261452 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли 8 населених пунктів Донецької області, вбили та поранили мирних жителів. Ворог вдарив крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками, повідомили у поліції Донеччини, пише УНН.

Цитата

"Вночі від ракетного удару постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності. Вибухову хвилю відчули сусідні міста", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Тричі ворог вдарив по Авдіївці "Градами" із магнієвими запалювальними елементами.

Під вогнем 13 червня в цілому опинилися Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівка Перша, Нетайлове, Курахівка, Нью-Йорк. У всіх випадках російські війська поцілили по житловому сектору та цивільним людям.

Руйнувань зазнали ще 60 цивільних об’єктів - 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

13 червня росіяни вбили ще 3 мирних жителів Донеччини, ще 5 людей отримали поранення.

Українські Національні Новини

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