росія вбиває цивільних: сьогодні на Донеччині загинуло троє мирних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 5 людей отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА Павла Кириленка, передає УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко.
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Крім того, за його словами, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За свої злочини на українській землі всі росіяни будуть покарані!" - резюмував голова ОВА.
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