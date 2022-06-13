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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25081 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія вбиває цивільних: сьогодні на Донеччині загинуло троє мирних

росія вбиває цивільних: сьогодні на Донеччині загинуло троє мирних

Київ • УНН

 • 132126 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, ще 5 людей отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні голови Донецької ОВА Павла Кириленка, передає УНН.

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 13 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Авдіївці, 1 у Новоселівці Першій та 1 у Курахівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

Додамо

Крім того, за його словами, в Донецькій області померли двоє цивільних, які отримали поранення на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За свої злочини на українській землі всі росіяни будуть покарані!" - резюмував голова ОВА.

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