На Донеччині ЗСУ звільнили три села та посунули ділянку фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збройні сили України звільнили три села на Донеччині та посунули ділянку фронту на 15 км. Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил, передає УНН.
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"Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, на окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.
"Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, українські військові знищили ворожу техніку.
Доповнення
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що один з основних планів окупантів в Донецькій області –захоплення Слов'янська та Краматорська.