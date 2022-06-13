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В Донецкой области ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта

В Донецкой области ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта

Киев • УНН

 • 135003 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и сдвинули участок фронта на 15 км. Об этом сообщает группировка Объединенных сил, передает УНН.

Цитата

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, на отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

"Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные уничтожили вражескую технику.

Дополнение

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что один из основных планов оккупантов в Донецкой области – захват Славянска и Краматорска.

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