В Донецкой области ВСУ освободили три села и сдвинули участок фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вооруженные силы Украины освободили три села в Донецкой области и сдвинули участок фронта на 15 км. Об этом сообщает группировка Объединенных сил, передает УНН.
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"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, на отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.
"Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские военные уничтожили вражескую технику.
Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что один из основных планов оккупантов в Донецкой области – захват Славянска и Краматорска.