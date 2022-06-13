россия убивает гражданских: сегодня в Донецкой области погибли трое мирных

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, еще 5 человек получили ранения. Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, передает УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! За 13 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Авдеевке, 1 в Новоселовке Первой и 1 в Кураховке. Еще 5 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Добавим

Кроме того, по его словам, в Донецкой области умерли двое гражданских, получивших ранения в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За свои преступления на украинской земле все россияне будут наказаны!" – резюмировал председатель ОВА.

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