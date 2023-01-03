Донецкая область: россияне убили еще одного мирного жителя Бахмута

Цитата

"За 2 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1286 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2805.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.