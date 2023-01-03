Донецкая область: россияне убили еще одного мирного жителя Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российские оккупанты за 2 января убили еще одного гражданского и ранили еще одного в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 3 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За 2 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
С 24 февраля, по данным главы ОВА, россияне убили 1286 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2805.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
После деоккупации в четырех областях обнаружили 1116 тел гражданских.