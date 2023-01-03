Донеччина: росіяни вбили ще одного мирного жителя Бахмута

Цитата

"За 2 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині - у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1286 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2805.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних.