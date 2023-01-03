Донеччина: росіяни вбили ще одного мирного жителя Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські окупанти за 2 січня вбили ще одного цивільного та поранили ще одного у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 3 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За 2 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині - у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1286 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2805.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Після деокупації у чотирьох областях виявили 1116 тіл цивільних.