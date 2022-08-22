Донецкая область: россияне убили еще двух мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские захватчики за 21 августа убили в Донецкой области еще двух гражданских лиц. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram, передает УНН.
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«За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Георгиевке и Константиновке. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновасе», - сообщил Кириленко.
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Ранее Кириленко сообщал, что за 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.