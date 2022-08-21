Донеччина: росіяни вбили 4 мирних жителя області, ще 2 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram повідомив про обстріли області. За добу росіяни вбили 4 цивільних та поранили ще 2. Про це інформує УНН.
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“За 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області: 2 в Георгіївці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення“, – йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Окупанти за добу понад 40 разів обстріляли 4 громади Сумської області.