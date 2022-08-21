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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: россияне убили 4 мирных жителя области, еще 2 получили ранения

Киев • УНН

 • 76726 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram сообщил об обстрелах области. За сутки россияне убили 4 гражданских и ранили еще 2. Об этом сообщает УНН.

Донецкая область: россияне убили 4 мирных жителя области, еще 2 получили ранения

Цитата

“За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения“, – говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области.

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