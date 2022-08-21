Донецкая область: россияне убили 4 мирных жителя области, еще 2 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram сообщил об обстрелах области. За сутки россияне убили 4 гражданских и ранили еще 2. Об этом сообщает УНН.
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“За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения“, – говорится в сообщении.
Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области.