Донеччина: росіяни вбили ще двох мирних жителів

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«За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - повідомив Кириленко.

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Раніше Кириленко повідомляв, що за 20 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.