Донецкая область: россияне убили еще 5 мирных жителей, 16 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские захватчики за 19 июля в Донецкой области убили еще пятерых гражданских, ранили еще 16 человек, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"россия убивает гражданских! За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
Дополнение
На Донецком направлении ВСУ нанесли оккупантам значительные потери при попытке продвижения.