Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 16 - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

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На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування.