Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 16 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські загарбники за 19 липня на Донеччині вбили ще п'ятьох цивільних, поранили ще 16 людей, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
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На Донецькому напрямку ЗСУ завдали окупантам значних втрат при спробі просування.