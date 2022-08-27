Донецкая область: россияне убили двух гражданских, еще 12 человек получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. За 26 августа российские захватчики убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 26 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области — в Бахмуте. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 25 августа российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.