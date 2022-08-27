Донеччина: росіяни вбили двох цивільних, ще 12 осіб отримали поранення

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"За 26 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Він також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 25 серпня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення.