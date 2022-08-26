Донецкая область: россияне пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор

Сообщается, что на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опытного и Марьинки. Нанес авиаудар неподалеку от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

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«Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское, получили отпор и отошли», - говорится в сообщении.

Дополнение

В пятницу утром, 26 августа, город Славянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупационных войск.