Донецкая область: россияне пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское в Донецкой области, однако получили отпор и отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Сообщается, что на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опытного и Марьинки. Нанес авиаудар неподалеку от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.
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«Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Невельское, получили отпор и отошли», - говорится в сообщении.
Дополнение
В пятницу утром, 26 августа, город Славянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупационных войск.