Донеччина: росіяни намагалися покращити тактичне положення у напрямку Невельського, отримали відсіч

Повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

Цитата

«Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У п'ятницю вранці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупаційних військ.