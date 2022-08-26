Донеччина: росіяни намагалися покращити тактичне положення у напрямку Невельського, отримали відсіч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське на Донеччині, проте отримали відсіч та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.
Цитата
«Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У п'ятницю вранці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупаційних військ.