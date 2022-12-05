Донецкая область под вражескими обстрелами: целями стали детсад и мирные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область на четырех направлениях. Есть поврежденные жилые дома и детский сад. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, по состоянию на утро ситуация такова:
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- На Волновахском направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар — повредили по меньшей мере 8 домов, без жертв.
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- На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Острое — поврежден детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке — в течение ночи единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.
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- На Горловском направлении враг совершал обстрелы центра Бахмута — повреждено админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской громаде. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской громад. Без жертв.
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- На Лисичанском направлении вновь многочисленные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия устанавливаются.
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Дополнение
Российские оккупанты за 4 декабря ранили в Донецкой области двух мирных жителей.