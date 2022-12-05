Донецкая область под вражескими обстрелами: целями стали детсад и мирные дома

Детали

По данным главы ОВА, по состоянию на утро ситуация такова:



На Волновахском направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар — повредили по меньшей мере 8 домов, без жертв.

направлении россияне в течение суток обстреливали Угледар — повредили по меньшей мере 8 домов, без жертв.

На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Острое — поврежден детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке — в течение ночи единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.

направлении под обстрелы попали Курахово и Острое — поврежден детсад, 4 многоэтажки и 7 частных домов. В Авдеевке — в течение ночи единичные прилеты по старой и центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.

На Горловском направлении враг совершал обстрелы центра Бахмута — повреждено админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской громаде. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской громад. Без жертв.

направлении враг совершал обстрелы центра Бахмута — повреждено админздание, общежитие, жилой дом и хозяйственные постройки. Еще 2 дома повреждены в Константиновской громаде. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской и Часовоярской громад. Без жертв.

На Л исичанском направлении вновь многочисленные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия устанавливаются.

направлении вновь многочисленные обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Последствия устанавливаются.

Дополнение

Российские оккупанты за 4 декабря ранили в Донецкой области двух мирных жителей.