Донеччина: росіяни поранили ще двох цивільних

Цитата

"За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині - в Олексіївці та Желанному Другому", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1237 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2682.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 13 населених пунктів Донбасу.