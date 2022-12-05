Донеччина: росіяни поранили ще двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські окупанти за 4 грудня поранили у Донецькій області двох мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у понеділок, 5 грудня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині - в Олексіївці та Желанному Другому", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1237 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2682.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 13 населених пунктів Донбасу.