Донецкая область: россияне ранили еще двух гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские оккупанты за 4 декабря ранили в Донецкой области двух мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в понедельник, 5 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"За 4 декабря россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области - в Алексеевке и Желанном Втором", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1237 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2682.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов Донбасса.