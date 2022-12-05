Донецкая область: россияне ранили еще двух гражданских

Цитата

"За 4 декабря россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области - в Алексеевке и Желанном Втором", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1237 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2682.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 13 населенных пунктов Донбасса.