Донеччина під ворожими обстрілами: цілями стали дитсадок і мирні оселі

Деталі

За даними голови ОВА, станом на ранок ситуація така:



На Волноваському напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар — пошкодили щонайменше 8 будинків, без жертв.

напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар — пошкодили щонайменше 8 будинків, без жертв.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре — пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці — протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.

напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре — пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці — протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку ворог здійснював обстріли центру Бахмута — пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарчі споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді. Також обстріли зафіксовано на околицях Соледарської та Часовоярської громад. Без жертв.

напрямку ворог здійснював обстріли центру Бахмута — пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарчі споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді. Також обстріли зафіксовано на околицях Соледарської та Часовоярської громад. Без жертв.

На Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки встановлюють.

напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки встановлюють.

Доповнення

Російські окупанти за 4 грудня поранили у Донецькій області двох мирних жителів.