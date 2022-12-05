Донеччина під ворожими обстрілами: цілями стали дитсадок і мирні оселі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область на чотирьох напрямках. Є пошкоджені житлові будинки та дитячий садок. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, станом на ранок ситуація така:
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- На Волноваському напрямку росіяни впродовж доби обстрілювали Вугледар — пошкодили щонайменше 8 будинків, без жертв.
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- На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Гостре — пошкоджено дитсадок, 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. В Авдіївці — протягом ночі поодинокі прильоти по старій та центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.
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- На Горлівському напрямку ворог здійснював обстріли центру Бахмута — пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, житловий будинок та господарчі споруди. Ще 2 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді. Також обстріли зафіксовано на околицях Соледарської та Часовоярської громад. Без жертв.
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- На Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді. Наслідки встановлюють.
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Доповнення
Російські окупанти за 4 грудня поранили у Донецькій області двох мирних жителів.