Донецкая область под обстрелами армии рф: повреждены дома и линии электропередачи

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ночью россияне вели обстрелы по линии фронта от Угледарской до Лиманской громад Донецкой области. В результате атак есть повреждения жилых домов, инфраструктурных объектов, а также линий электропередачи. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.