Донецкая область под обстрелами армии рф: повреждены дома и линии электропередачи
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Ночью россияне вели обстрелы по линии фронта от Угледарской до Лиманской громад Донецкой области. В результате атак есть повреждения жилых домов, инфраструктурных объектов, а также линий электропередачи. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
По данным Кириленко, по состоянию на утро ситуация в регионе такова:
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- На Волновахском направлении под огнем Богоявленка Угледарской громады - повреждено 5 домов, без пострадавших.
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- На Донецком направлении россияне ночью и утром били по инфраструктурным объектам в Кураховской громаде и повредили линии электропередачи в Марьинской громаде. Также зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.
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- На Горловском направлении ранены 7 человек: 4 в Ивановском, 2 в Бахмуте и 1 в Торецке. В Ивановском повреждены частные дома - количество и объем нанесенного ущерба устанавливают.
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- На Лисичанском направлении зафиксировано около 50 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады.
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Дополнение
За 5 декабря российские оккупанты ранили 9 гражданских в Донецкой области.