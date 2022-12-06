Донецька область: окупанти поранили 9 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За 5 грудня російські окупанти поранили 9 цивільних на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних на Донеччині: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Торецьку", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські окупанти за 4 грудня поранили у Донецькій області двох мирних жителів.