Донецька область: окупанти поранили 9 цивільних

Цитата

"За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних на Донеччині: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Торецьку", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські окупанти за 4 грудня поранили у Донецькій області двох мирних жителів.