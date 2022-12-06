Донецкая область: оккупанты ранили 9 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. За 5 декабря российские оккупанты ранили 9 гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские оккупанты за 4 декабря ранили в Донецкой области двух мирных жителей.