Донецкая область: оккупанты ранили 9 гражданских

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"За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские оккупанты за 4 декабря ранили в Донецкой области двух мирных жителей.