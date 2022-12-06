Донеччина під обстрілами армії рф: пошкоджено будинки та лінії електропередачі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уночі росіяни вели обстріли по лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади на Донеччині. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об’єктів, а також ліній електропередачі. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
Деталі
За даними Кириленка, станом на ранок ситуація в регіоні така:
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- На Волноваському напрямку під вогнем Богоявленка Вугледарської громади - пошкоджено 5 будинків, без постраждалих.
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- На Донецькому напрямку росіяни вночі та вранці били по інфраструктурних об'єктах у Курахівській громаді та пошкодили лінії електропередачі у Мар'їнській громаді. Також зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.
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- На Горлівському напрямку поранено 7 людей: 4 в Іванівському, 2 у Бахмуті та 1 у Торецьку. В Іванівському пошкоджено приватні будинки - кількість та обсяги завданої шкоди встановлюють.
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- На Лисичанському напрямку зафіксовано близько 50 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.
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Доповнення
За 5 грудня російські окупанти поранили 9 цивільних на Донеччині.