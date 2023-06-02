Донецкая область: оккупанты убили еще трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Российские войска в Донецкой области убили еще трех местных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За 1 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Авдеевке и Часовом Яру. Кроме того, удалось установить информацию об 1 погибшем в Угледаре. Еще 12 человек в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.