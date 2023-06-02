Донеччина: окупанти вбили ще трьох людей

Цитата

"За 1 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Авдіївці та Часовому Яру. Окрім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Вугледарі. Ще 12 людей в області дістали поранення", - повідомив Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Окрім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” - усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.