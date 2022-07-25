Донецкая область: оккупанты ранили 8 мирных жителей

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"россия убивает гражданских! За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донецкой области: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галицыновке, 1 в Новониколайловке, 1 в Южном и 1 в Северске. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.

Напомним

За 23 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения.