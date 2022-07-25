Донецкая область: оккупанты ранили 8 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. За 24 июля российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"россия убивает гражданских! За 24 июля россияне ранили 8 мирных жителей Донецкой области: 3 в Павловке, 1 в Бахмуте, 1 в Галицыновке, 1 в Новониколайловке, 1 в Южном и 1 в Северске. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.
Напомним
За 23 июля российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: 1 в Авдеевке и 1 в Торецке. Еще 2 человека получили ранения.