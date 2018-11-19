Дончанин Марченко выиграл третий матч на теннисном турнире в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко продолжил удачные выступления на соревнованиях категории “челленджер” в Андрее (Италия), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
В финале отборочного этапа украинец потратил меньше часа, чтобы оформить победу над итальянцем Николо Туркетти (АТР 576) — 6:0, 6:2. Марченко реализовал 5 брейкпойнтив с 7, отыграв все 4 брейкпойнты на своей подаче.
На старте в основе соперником нашего теннисиста будет Янник Синнер из Италии (обладатель wild card, 762 в мире).
Отметим, что сразу с основной сетки соревнований стартует Сергей Стаховский, посеянный под пятым номером. Его соперник в первом матче — итальянец Маттео Виола (288 в АТР).