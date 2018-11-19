Донеччанин Марченко виграв третій матч на тенісному турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Український тенісист Ілля Марченко продовжив вдалі виступи на змаганнях категорії “челленджер” в Андрії (Італія), повідомляє УНН із посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
У фіналі відбіркового етапу українець витратив менше години, щоб оформити перемогу над італійцем Ніколо Туркетті (АТР 576) — 6:0, 6:2. Марченко реалізував 5 брейкпойнтів з 7, відігравши всі 4 брейкпойнти на своїй подачі.
На старті в основі суперником нашого тенісиста буде Яннік Сіннер з Італії (володар wild card, 762 у світі).
Відзначимо, що відразу з основної сітки змагань стартуватиме Сергій Стаховський, посіяний під п’ятим номером. Його суперник в першому матчі — італієць Маттео Віола (288 в АТР).