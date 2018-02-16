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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65121 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79888 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82602 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107985 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100600 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104669 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111636 просмотра

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Донбасс может стать успешным примером урегулирования конфликта - Президент

Донбасс может стать успешным примером урегулирования конфликта - Президент

Киев  •  УНН

 • 17580 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Донбасс может стать успешным примером урегулирования конфликта, если будут выполнены Россией минские договоренности. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

“Несмотря на все вызовы, Донбасс вполне может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта. Все, что для этого нужно, это искренне выполнить минские договоренности Россией, и наш всеобъемлющий мирный план”, — сказал он.

Также, отметил Президент, нужно ввести миссию ООН на Донбассе.

“Это инициатива, которую предлагал еще раньше. Сейчас у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса”, — отметил главы государства.

Как сообщал УНН, Порошенко в Мюнхене также заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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