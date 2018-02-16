Донбасс может стать успешным примером урегулирования конфликта - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Донбасс может стать успешным примером урегулирования конфликта, если будут выполнены Россией минские договоренности. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
“Несмотря на все вызовы, Донбасс вполне может стать успешным примером мирного урегулирования насильственного конфликта. Все, что для этого нужно, это искренне выполнить минские договоренности Россией, и наш всеобъемлющий мирный план”, — сказал он.
Также, отметил Президент, нужно ввести миссию ООН на Донбассе.
“Это инициатива, которую предлагал еще раньше. Сейчас у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса”, — отметил главы государства.
Как сообщал УНН, Порошенко в Мюнхене также заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну.