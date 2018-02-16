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Донбас може стати успішним прикладом врегулювання конфлікту – Президент

Донбас може стати успішним прикладом врегулювання конфлікту – Президент

Київ • УНН

 • 17582 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Донбас може стати успішним прикладом врегулювання конфлікту, якщо будуть виконані Росією мінські домовленості. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Попри всі виклики Донбас цілком може стати успішним прикладом мирного врегулювання насильницького конфлікту. Все, що для цього потрібно, це щиро виконати мінські домовленості Росією, і наш всеосяжний мирний план”, — сказав він.

Також, наголосив Президент, потрібно запровадити місію ООН на Донбасі.

“Це ініціатива, яку пропонував ще раніше. Зараз у Росії є шанс продемонструвати готовність до компромісу і погодитися на миротворців на всю територію окупованого Донбасу”, — зазначив Глави держави.

Як повідомляв УНН, Порошенко у Мюнхені також заявив, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється у повномасштабну Світову гібридну війну.

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