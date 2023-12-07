Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ
Киев • УНН
По данным СМИ, в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.
В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском, которое представят в пятницу, 8 декабря, войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства, сообщает Tvn24, пишет УНН.
Детали
По данным СМИ, в пятницу Дональд Туск представит состав своего правительства. Сообщается, что в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.
Полный список будущего правительства Польши по данным TVN 24:
Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;
Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации;
Адам Боднар - министр юстиции;
Радослав Сикорский - министр иностранных дел;
Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза;
Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации;
Томаш Семоняк - координатор спецслужб;
Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия;
Анджей Доманский - министр финансов;
Борис Будка - министр госимущества;
Славомир Нитрас - министр спорта и туризма;
Барбара Новака - министр образования;
Изабела Лещина - министр здравоохранения;
Дариуш Климчак - министр инфраструктуры;
Кшиштоф Гетьман - министр развития и технологий;
Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села;
Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды;
Михал Кобоско - министр финансов и региональной политики;
Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики;
Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования;
Мажена Окла-Древнович, министр-член Совета министров, министр высшей политики;
Катажина Котула, министр-член Совета министров, министр по вопросам равноправия;
Агнешка Бучинска, министр-член Совета министров, министр по делам гражданского общества;
Ян Грабец, министр-член Совета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;
Мацей Берек, секретарь Совета министров, президент Правительственного законодательного центра.
Напомним
В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому, представителю победившей на выборах PiS, и 27 ноября принял присягу у нового правительства. У правительства Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме, если это не удастся, следующим право формировать новый кабинет министров будет иметь Дональд Туск.
Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ
По данным СМИ, в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.
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