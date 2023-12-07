Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ

В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском, которое представят в пятницу, 8 декабря, войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства, сообщает Tvn24, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, в пятницу Дональд Туск представит состав своего правительства. Сообщается, что в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.

Полный список будущего правительства Польши по данным TVN 24:

Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;

Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации;

Адам Боднар - министр юстиции;

Радослав Сикорский - министр иностранных дел;

Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза;

Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации;

Томаш Семоняк - координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия;

Анджей Доманский - министр финансов;

Борис Будка - министр госимущества;

Славомир Нитрас - министр спорта и туризма;

Барбара Новака - министр образования;

Изабела Лещина - министр здравоохранения;

Дариуш Климчак - министр инфраструктуры;

Кшиштоф Гетьман - министр развития и технологий;

Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села;

Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды;

Михал Кобоско - министр финансов и региональной политики;

Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики;

Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования;

Мажена Окла-Древнович, министр-член Совета министров, министр высшей политики;

Катажина Котула, министр-член Совета министров, министр по вопросам равноправия;

Агнешка Бучинска, министр-член Совета министров, министр по делам гражданского общества;

Ян Грабец, министр-член Совета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;

Мацей Берек, секретарь Совета министров, президент Правительственного законодательного центра.

Напомним

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому, представителю победившей на выборах PiS, и 27 ноября принял присягу у нового правительства. У правительства Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме, если это не удастся, следующим право формировать новый кабинет министров будет иметь Дональд Туск.