Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  87835 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  108483 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  109123 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  114644 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  116836 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
  •  114081 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  132124 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  145865 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  141084 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125260 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  131784 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  132734 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138466 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114809 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  243044 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
donald-tusk-predstavit-sostav-novogo-pravitelstva-polshi-v-pyatnitsu-smi

Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 17:32  •  23506 просмотра

Read in English

По данным СМИ, в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.

В новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском, которое представят в пятницу, 8 декабря, войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства, сообщает Tvn24, пишет УНН.

Детали

По данным СМИ, в пятницу Дональд Туск представит состав своего правительства. Сообщается, что в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.

Полный список будущего правительства Польши по данным TVN 24:

Владислав Косиняк-Камыш - заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;

Кшиштоф Гавковский - вице-премьер, министр цифровизации;

Адам Боднар - министр юстиции;

Радослав Сикорский - министр иностранных дел;

Адам Шлапка - министр по делам Европейского Союза;

Марцин Кервинский - министр внутренних дел и администрации;

Томаш Семоняк - координатор спецслужб;

Бартломей Сенкевич - министр культуры и национального наследия;

Анджей Доманский - министр финансов;

Борис Будка - министр госимущества;

Славомир Нитрас - министр спорта и туризма;

Барбара Новака - министр образования;

Изабела Лещина - министр здравоохранения;

Дариуш Климчак - министр инфраструктуры;

Кшиштоф Гетьман - министр развития и технологий;

Чеслав Секерский - министр сельского хозяйства и развития села;

Паулина Хенниг-Клоска - министр климата и окружающей среды;

Михал Кобоско - министр финансов и региональной политики;

Агнешка Дземянович-Бонк - министр семьи и социальной политики;

Дариуш Вечорек - министр науки и высшего образования;

Мажена Окла-Древнович, министр-член Совета министров, министр высшей политики;

Катажина Котула, министр-член Совета министров, министр по вопросам равноправия;

Агнешка Бучинска, министр-член Совета министров, министр по делам гражданского общества;

Ян Грабец, министр-член Совета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;

Мацей Берек, секретарь Совета министров, президент Правительственного законодательного центра.

Напомним

В Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. Президент страны Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому, представителю победившей на выборах PiS, и 27 ноября принял присягу у нового правительства. У правительства Моравецкого есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме, если это не удастся, следующим право формировать новый кабинет министров будет иметь Дональд Туск.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Дональд Туск представить склад нового уряду Польщі у п’ятницю - ЗМІ
Donald Tusk to present composition of new Polish government on Friday - media
Новости по теме

Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ

По данным СМИ, в новое правительство Туска войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.

Новости Мира •   •  23506 просмотра
Дональд Туск представит состав нового правительства Польши в пятницу - СМИ

В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Укрзализныця запустила свой первый контейнерный поезд, перевозящий грузовики в Польшу, который курсирует из Скнилова в Славков, но работает над решением вопросов для ускорения пересечения польской границы. Поезд, подготовка которого заняла две недели, имеет 23 платформы с 13 тягачами и полуприцепами, и аналогичные услуги планируется предоставлять и в обратном направлении.

Общество •   •  27726 просмотра
В обход забастовщиков на границе с Польшей: в "Укрзализныце" рассказали, как будут курсировать контрейлерные поезда с фурами

Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запустило первую открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в российском и иранском оружии, чтобы помочь остановить распространение технологий агрессорам и способствовать глобальному миру. База данных, которая является частью портала "Война и санкции", содержит более 2000 компонентов и имеет целью способствовать расследованию цепей их поставки.

Война •   •  27164 просмотра
Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных

Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины

Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины.

Новости Бизнеса •   •  16914 просмотра
Украинка "Червона Калина" - первая в Украине настойка с натуральным вкусом ягоды Красной Калины

Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара

Верховный Суд отменил приговор экс-депутату Руслану Сольвару за мошенничество с компенсациями и назначил новое судебное разбирательство, ссылаясь на некорректность обвинений НАБУ и САП.

Политика •   •  28779 просмотра
Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении экс-нардепа Сольвара

ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

Авария с грузовиком на Бориспольском шоссе - движение в направлении Киева заблокировано.

Криминал и ЧП •   •  24227 просмотра
ДТП с грузовиком на Бориспольском шоссе: движение в направлении Киева перекрыто

Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

Российский суд продлил содержание под стражей Игоря Гиркина-Стрелкова до 7 июня 2024 года по обвинению в экстремизме. Ранее Гиркин был приговорен к пожизненному заключению за сбитие MH17.

Криминал и ЧП •   •  27266 просмотра
Суд в рф продлил арест Гиркину-Стрелкову еще на 6 месяцев

ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и отметил общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. Он отметил глобальную угрозу, которую несет российская война, включая продовольственную безопасность и рост цен на сырьевые товары.

Политика •   •  31468 просмотра
ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Более 40 стран сформировали коалицию для создания Специального трибунала по агрессии россии против Украины, обсуждая различные форматы трибунала.

Война •   •  87835 просмотра
Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)

Укрзализныця запустила тестовый поезд с 23 украинскими грузовиками, которые должны заехать в Украину железнодорожным путем в обход блокады польских протестующих автомобильного пути на границе. Так Украина надеется решить проблему с экспортом продукции, возникшую из-за блокады путей.

Экономика •   •  31702 просмотра
Из-за забастовки польских перевозчиков Укрзализныця перевезет украинские фуры через границу спецпоездом (видео)