Дональд Трамп усилил критику против соперника Рона ДеСантиса - Reuters

Детали

40% нападок Трампа на губернатора Флориды были направлены на такие вопросы, как социальное обеспечение, государственная программа здравоохранения Medicare для пожилых американцев, внешняя политика и послужной список ДеСантиса на посту.

Пять политологов, проанализировавших выводы Reuters, заявили, что эта стратегия резко контрастирует с первым выдвижением Трампа на пост президента в 2016 году, когда он выиграл номинацию от республиканцев, применяя хаотичную тактику, основанную в основном на личных оскорблениях в адрес его оппонентов.

"На этот раз очевидно, что Трамп меняет свой подход к делу, сильнее ударяя по политическим вопросам", - сказал Дэвид Герген, беспристрастный аналитик, который консультировал одного президента-демократа и трех президентов-республиканцев.

С тех пор, как 15 ноября Трамп объявил о своем баллотировании в Белый дом, он совершил как минимум 242 нападения на заявленных и потенциальных соперников, согласно анализу Reuters его заявлений на его платформе Truth Social, его электронных писем, выступлений, сообщений в СМИ и интервью.

Подавляющее большинство этих нападений - 216 - были направлены против ДеСантиса, который еще не выдвинул свою кандидатуру, но, как ожидается, объявит об этом до июня, согласно источнику, знакомому с его мышлением.

Основным направлением атак Трампа было социальное обеспечение – федеральная пенсионная система – и Medicare. Трамп неоднократно обвинял ДеСантиса в желании «уничтожить» эти льготы и с ноября 43 раза критиковал губернатора Флориды по этим вопросам, причем согласно анализу, с марта атаки усилились.

Джейсон Миллер, старший советник кампании Трампа, сказал, что политическая стратегия была направлена на то, чтобы провести разницу между бывшим президентом и ДеСантусом в отношении расходов на пособия и других политик, при этом связывая губернатора с так называемыми республиканцами из истеблишмента, которых презирает база Трампа, коалиция непоколебимых сторонников, построенная в значительной степени на белых избирателях из рабочего класса

"Это показывает, как он будет руководить в Вашингтоне", - сказал Миллер. "Послужной список Рона ДеСантиса в Вашингтоне не идет в ногу с сегодняшней Республиканской партией и избирателями на всеобщих выборах, которые примут решение о нашем следующем президенте".

ДеСантис до сих пор в значительной степени не смог дать отпор словесному натиску Трампа. По словам двух политологов, это бездействие может способствовать значительному лидерству бывшего президента в опросах общественного мнения в республиканской гонке.

Джон Фихери, стратег-республиканец, сказал, что подход Трампа может принести политические дивиденды первичному электорату республиканцев, который имеет большое количество избирателей старшего возраста. По данным исследовательского центра Pew Research Center, на президентских выборах 2020 года 56% избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев были старше 50 лет по сравнению с 39% в 1996 году.

"Многие из этих людей не так богаты, как старые республиканцы. Они зависят от социального обеспечения и Medicare, и они обеспокоены этим", — сказал Фихери. "С политической точки зрения это довольно разумно со стороны Трампа".

Недавние опросы показывают, что Трамп на 25-35 пунктов опережает ДеСантиса среди вероятных избирателей-республиканцев.

Дженнифер Р. Мерсиека, эксперт по политической речи, написавшая книгу о риторике Трампа, сказала, что бывшему президенту необходимо отличать себя от ДеСантиса, который стремился изобразить себя "младшим Трампом" без хаоса.

Анализ Reuters показал, что остальные 60% его речей против ДеСантиса носят пренебрежительный или лично оскорбительный характер, изображая губернатора Флориды, получившего образование в Йельском и Гарвардском университетах, как "элитную набивную рубашку". Например, 5 мая Трамп заявил, что ДеСантису нужна "трансплантация личности", и он часто использует прозвище "Рон ДеСантимониус".

Трамп также обвиняет губернатора Флориды в том, что он новичок во внешней политике и раскритиковал ДеСантиса за то, что ему пришлось отказаться от комментария о том, что война в Украине была "территориальным спором".

Аналитики считают, что, несмотря на растущие юридические проблемы Трампа, для победы над ним, скорее всего, кандидатам придется "нанести ответный удар".