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Дональд Трамп посилив критику проти суперника Рона ДеСантіса - Reuters

Дональд Трамп посилив критику проти суперника Рона ДеСантіса - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Дональд Трамп змінив свою політичну стратегію щодо найближчого суперника-республіканця Рона ДеСантіса до того, як він вступить у президентські перегони, згідно з аналізом Reuters заяв колишнього президента відколи він оголосив про свою заявку на повернення в Білий дім, передає УНН.

Деталі

40% нападів Трампа на губернатора Флориди були спрямовані на такі питання, як соціальне забезпечення, державна програма охорони здоров'я Medicare для літніх американців, зовнішня політика та послужний список ДеСантіса на посаді.

П'ять політологів, які проаналізували висновки Reuters, заявили, що ця стратегія різко контрастує з першим висуванням Трампа на пост президента у 2016 році, коли він виграв номінацію від республіканців, застосовуючи хаотичну тактику, засновану в основному на особистих образах на адресу його опонентів.

"Цього разу очевидно, що Трамп змінює свій підхід до справи, сильніше вдаряючи з політичних питань", - сказав Девід Герген, неупереджений аналітик, який консультував одного президента-демократа та трьох президентів-республіканців.

З того часу, як 15 листопада Трамп оголосив про своє балотування до Білого дому, він здійснив як мінімум 242 напади на заявлених та потенційних суперників, згідно з аналізом Reuters його заяв на його платформі Truth Social, його електронних листів, виступів, повідомлень у ЗМІ та інтерв'ю.

Переважна більшість цих нападів - 216 - були спрямована проти ДеСантіса, який ще не висунув свою кандидатуру, але, як очікується, оголосить про це до червня, згідно з джерелом, знайомим з його мисленням.

Основним напрямом атак Трампа було соціальне забезпечення – федеральна пенсійна система – та Medicare. Трамп неодноразово звинувачував ДеСантіса у бажанні «знищити» ці пільги й з листопада 43 рази критикував губернатора Флориди з цих питань, причому, згідно з аналізом, з березня атаки посилилися.

Джейсон Міллер, старший радник кампанії Трампа, сказав, що політична стратегія була спрямована на те, щоб провести різницю між колишнім президентом і ДеСантісом щодо витрат на допомогу та інших політик, при цьому зв'язавши губернатора з так званими республіканцями з істеблішменту, яких зневажає база Трампа, коаліція непохитних прихильників, побудована значною мірою на білих виборцях з робітничого класу

"Це показує, як він керуватиме у Вашингтоні", - сказав Міллер. "Послужний список Рона ДеСантіса у Вашингтоні не йде в ногу з сьогоднішньою Республіканською партією та виборцями на загальних виборах, які ухвалять рішення про нашого наступного президента".

ДеСантіс досі значною мірою не зміг дати відсіч словесному натиску Трампа. За словами двох політологів, ця бездіяльність може сприяти значному лідерству колишнього президента в опитуваннях громадської думки у республіканських перегонах.

Джон Фіхері, стратег-республіканець, сказав, що підхід Трампа може принести політичні дивіденди первинному електорату республіканців, який має велику кількість виборців старшого віку. За даними дослідницького центру Pew Research Center, на президентських виборах 2020 року 56% виборців-республіканців та прихильників республіканців були старші 50 років порівняно з 39% 1996 року.

"Багато з цих людей не такі багаті, як старі республіканці. Вони залежать від соціального забезпечення і Medicare, і вони переймаються цим", — сказав Фіхері. "З політичної точки зору це досить розумно з боку Трампа".

Нещодавні опитування свідчать, що Трамп на 25-35 пунктів випереджає ДеСантіса серед ймовірних виборців-республіканців.

Дженніфер Р. Мерсієка, експерт із політичної мови, яка написала книгу про риторику Трампа, сказала, що колишньому президентові необхідно відрізняти себе від ДеСантіса, який прагнув зобразити себе "молодшим Трампом" без хаосу.

Аналіз Reuters показав, що решта 60% його промов проти ДеСантіса мають зневажливий або особисто образливий характер, зображуючи губернатора Флориди, який здобув освіту в Єльському та Гарвардському університетах, як "елітну набивну сорочку". Наприклад, 5 травня Трамп заявив, що ДеСантісу потрібна "трансплантація особистості", і він часто використовує прізвисько "Рон ДеСантімоніус".

Трамп також звинувачує губернатора Флориди в тому, що він новачок у зовнішній політиці й розкритикував ДеСантіса за те, що йому довелося відмовитися від коментаря про те, що війна в Україні була "територіальною суперечкою".

Аналітики вважають, що, попри зростаючі юридичні проблеми Трампа, для перемоги над ним, швидше за все, кандидатам доведеться "завдати удару у відповідь".

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