Дональд Трамп-младший оставляет многодетную семью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Жена Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США Дональда Трампа, подала на развод в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на соответствующие судебные бумаги, передает УНН.
Ванесса Трамп, бывшая модель и актриса, и Трамп-младший, в четверг выступили с совместным заявлением.
"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями", - говорилось в заявлении.
Заявление было предоставлено организацией "Trump Organization", деловой империей Президента США, управлять которой помогает его сын.
Подробности развода не были сообщены.
Пара поженилась в 2005 году и имеет пять детей.
В последние месяцы 40-летний младший Трамп находится под пристальным вниманием спецпрокурора Роберта Мюллера в расследовании возможного сговора между президентской кампанией отца и Россией на президентских выборах 2016 года. Президент отрицает такой заговор.
Напомним, в прошлом месяце Ванессу Трамп отвезли в больницу в Нью-Йорке после того, как она открыла почтовый конверт с белым порошком, который позже был признан опасным.