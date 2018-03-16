Дональд Трамп-молодший залишає багатодітну сім’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Дружина Дональда Трампа-молодшого, старшого сина президента США Дональда Трампа, подала на розлучення в Нью-Йорку. Про це пише видання Reuters, посилаючись на відповідні судові папери, передає УНН.
Ванесса Трамп, колишня модель і актриса, і Трамп-молодший, у четвер виступили зі спільною заявою.
"Після 12 років шлюбу ми вирішили піти різними шляхами", - йшлося в заяві.
Заява була надана організацією " Trump Organization", діловою імперією Президента США, керувати якою допомагає його син.
Подробиці розлучення не були повідомленні.
Пара одружилась у 2005 році і має п'ять дітей.
В останні місяці 40-річний молодший Трамп перебуває під пильною увагою спецпрокурора Роберта Мюллера у розслідуванні можливої змови між президентською кампанією батька та Росією на президентських виборах 2016 року. Президент заперечує таку змову.
Нагадаємо, минулого місяця Ванессу Трамп відвезли до лікарні в Нью-Йорку після того, як вона відкрила поштовий конверт із білим порошком, який пізніше був визнаний небезпечним.