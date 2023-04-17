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Домовладелец стрелял в голову подростку из штата Миссури, который зашел не в тот дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Протестующие вышли на улицы после того, как домовладелец выстрелил и ранил подростка Ральфа Ярла, который по ошибке отправился не в тот дом, чтобы забрать своих братьев и сестер в Канзас-Сити, штат Миссури, передает УНН.

Детали

В 16-летнего Ярла «выстрелили дважды и попали в голову и руку», говорится в заявлении адвокатов семьи.

Протестующие прошли маршем, скандируя «Правосудие для Ральфа» и «Жизни чернокожих имеют значение», и несли плакаты с надписями «Звонок в дверь не является преступлением» и «Стрелок должен отбыть срок», сообщает CNN.

Подросток был доставлен в больницу, где он находится в стабильном состоянии, сообщила полиция.

Полиция узнала, что родители подростка попросили его забрать своих братьев и сестер, но он случайно зашел в другой дом, где, по словам полиции, был застрелен.

Домовладелец, личность которого не установлена, был взят под стражу на 24 часа, а затем отпущен на время дальнейшего расследования. В соответствии с законодательством штата Миссури лицо может быть задержано на срок до 24 часов для расследования уголовного преступления, после чего ему должно быть предъявлено обвинение или освобождено.

Адвокаты семьи раненого юноши выступили с заявлением, в котором потребовали «немедленных действий со стороны прокуратуры округа Клей и правоохранительных органов по выявлению, аресту и судебному преследованию по всей строгости закона человека, ответственного за эту ужасную и неоправданную стрельбу».

На вопрос, могла ли стрельба быть совершена по расовым мотивам, начальник полиции сказал: «Информация, которая у нас есть сейчас, не говорит о том, что стрельба была совершена по расовым мотивам».

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