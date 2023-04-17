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Домовласник стріляв в голову підлітку зі штату Міссурі, який зайшов не в той будинок

Київ • УНН

 • 725061 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протестувальники вийшли на вулиці після того, як домовласник вистрілив і поранив підлітка Ральфа Ярла, який помилково подався не в той будинок, щоб забрати своїх братів і сестер у Канзас-Сіті, штат Міссурі, передає УНН.

Домовласник стріляв в голову підлітку зі штату Міссурі, який зайшов не в той будинок

Деталі

У 16-річного Ярла «вистрілили двічі і потрапили в голову та руку», йдеться у заяві адвокатів родини.

Протестувальники пройшли маршем, скандуючи «Правосуддя для Ральфа» та «Життя чорних мають значення», і несли плакати з написами «Дзвінок у двері не є злочином» та «Стрілець має відбути термін», повідомляє CNN.

Підлітка було доставлено до лікарні, де він перебуває у стабільному стані, повідомила поліція.

Поліція дізналася, що батьки підлітка попросили його забрати своїх братів і сестер, але він випадково зайшов до іншого будинку, де, за словами поліції, був застрелений.

Домовласник, особу якого не встановлено, було взято під варту на 24 години, а потім відпущено на час подальшого розслідування. Відповідно до законодавства штату Міссурі особу може бути затримано терміном до 24 годин для розслідування кримінального злочину, після чого їй має бути пред'явлено звинувачення або звільнено.

Адвокати сім'ї пораненого юнака виступили із заявою, в якій зажадали «негайних дій від прокуратури округу Клей та правоохоронних органів щодо виявлення, арешту та судового переслідування за всією суворістю закону людини, відповідальної за цю жахливу та невиправдану стрілянину».

На запитання, чи могла бути стрілянина здійснена за расовими мотивами, начальник поліції сказав: «Інформація, яка у нас є зараз, не говорить про те, що стрілянина була здійснена з расових мотивів».

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