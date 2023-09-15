Доминиканская Республика закрыла границу с Гаити из-за конфликта с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер в четверг объявил о закрытии границы страны с Гаити, усилив дипломатический спор относительно доступа к общей реке. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
С начала месяца правительство Доминиканской Республики жалуется на планы Гаити построить канал на общей реке Масакре, заявив, что это нарушает несколько пограничных договоров между двумя странами, которые имеют общий остров Эспаньола.
С утра пятницы "вся граница Доминиканской Республики, сухопутная, морская и воздушная, будет закрыта" на "сколько это необходимо", - сказал Абинадер.
Он описал строительство канала, направленного на обеспечение водой гаитянских фермеров, как "провокацию, на которую это правительство не согласится".
Карибские соседи уже давно имеют напряженные отношения, усугубленные наплывом мигрантов из бедного и охваченного насилием Гаити в более богатую Доминиканскую Республику.
В связи со спором касательно канала правительство Доминиканы приостановило в понедельник визы для гаитян. На прошлой неделе оно закрыло пограничный пункт Даджабон — один из важнейших, где дважды в неделю происходит трансграничный рынок.
Дополнение
Гаити, одна из беднейших стран мира, охвачена годами экономического и политического кризиса, усугубляемого ростом бандитского насилия.
По данным ООН, группировки контролируют около 80 процентов столицы Гаити Порт-о-Пренс, и насильственные преступления, такие как похищения с целью выкупа, вооруженные ограбления и угон автомобилей, являются распространенным явлением.
Это вынудило тысячи гаитян покинуть страну в поисках работы в более успешной Доминиканской Республике, которая в ответ ужесточила свою иммиграционную политику.
Власти Доминиканы строят 160-километровую бетонную стену вдоль 380-километровой границы с Гаити, чтобы не допустить мигрантов без документов.
"Если там есть неконтролируемые люди, они будут неконтролируемыми для правительства Гаити, но они не будут неконтролируемыми для правительства Доминиканы", - сказал Абинадер в четверг.
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